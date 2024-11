L’équation de Drake revue et corrigée : notre univers serait peu propice à l’apparition de la vie

Des chercheurs de l’université de Durham ont actualisé l’équation de Drake – célèbre pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres avancées dans notre galaxie -, en étendant son approche à un contexte « multiversel ». Au lieu de chercher un chiffre précis, leur méthode calcule la probabilité relative de l’apparition de formes de vie intelligente en fonction de la quantité d’énergie noire dans un univers donné. L’énergie noire, qui accélère l’expansion de l’Univers, influence la formation des étoiles, des planètes, et donc des civilisations potentielles. Plus un univers est capable de former des étoiles, plus il a donc des chances d’abriter des civilisations intelligentes.

Cette étude révèle in fine une donnée assez décevante pour notre propre Univers. Avec seulement 23 % de sa matière ordinaire convertie en étoiles, notre Univers ne serait pas parmi les plus favorables à l’émergence de la vie. Pour maximiser les chances de développement de la vie intelligente, il faudrait qu’environ 27 % de la matière ordinaire se regroupe en étoiles, ce qui est un peu au-dessus de notre ratio actuel (mais pas beaucoup plus à vrai dire). Est-ce à dire qu’une vie « sentiente » ne peut pas émerger dans notre univers composé de trillions de trillions de galaxies ? Nous sommes évidemment la preuve inverse, sachant que les données établies par l’Université de Durham concernent uniquement les chances « maximisées » d’apparition de la vie. Ce n’est pas parce que les chances de gagner au loto sont ultra minimales que personne ne gagne évidemment.