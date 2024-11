Elon Musk met à jour sa plainte contre OpenAI, sa société xAI étant désormais co-plaignant

Elon Musk a élargi sa plainte contre OpenAI, notamment en ajoutant des revendications antitrust et en nommant Microsoft comme défendeur. Musk ajoute aussi comme co-plaignants sa société d’intelligence artificielle xAI ainsi que Shivon Zilis, un ancien membre du conseil d’administration d’OpenAI (et incidemment mère de trois des enfants de Musk). Initialement déposée en mars, la plainte de Musk accuse les fondateurs d’OpenAI Sam Altman et Greg Brockman d’avoir violé la mission à but non lucratif d’OpenAI en s’associant avec Microsoft. Musk prétend en effet avoir été « trahi » par Altman et d’autres dirigeants de la startup, des accusations auxquelles OpenAI a déjà réagi en publiant des mails de la période 2015 à 2018 suggérant que Musk n’était pas opposé à ce qu’OpenAI adopte un modèle à but lucratif. Pour rappel, Elon Musk Musk a quitté OpenAI en 2018, peu de temps avant un investissement massif d’1 milliard de dollars de Microsoft (investissement passé à 13 milliards de dollars depuis).

La plainte modifiée accuse OpenAI de tenter d’éliminer ses concurrents comme xAI en exigeant des investisseurs que ces derniers refusent de financer des entreprises rivales. Musk affirme également que xAI a été lésé par l’échange d’informations « sensibles à la concurrence entre OpenAI et Microsoft », et désigne le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, ainsi que la vice-présidente de Microsoft, Dee Templeton, comme principaux responsables en ayant participé aux conseils d’administration des deux entreprises.