Une startup met au point un moteur d’avion « turboélectrique adaptatif « 

Seraient-ce les premiers vrais balbutiements de l’aviation à énergie « hybride » ? Astro Mechanica a développé un moteur d’avion « turboélectrique adaptatif » qui combine les avantages des turboréacteurs traditionnels et à double flux. Il s’agit in fine système dans lequel un turbogénérateur alimente les moteurs électriques qui entraînent le compresseur et le turboventilateur, ce qui le rend hautement adaptable à diverses conditions de vol. Ce moteur innovant peut ainsi optimiser son efficacité à des vitesses subsoniques, supersoniques et même encore au delà.

I've kept a pretty low (online) profile of what I'm building, but word's getting out.

My company Astro Mechanica has invented a new kind of jet engine. Unlike any existing engine, it's efficient at every speed. Because it's efficient at every speed, we can use it in a new way:… pic.twitter.com/YecrslCiPZ

— Ian Brooke (@k2pilot) February 29, 2024