OpenAI va lancer un nouvel outil d’IA permettant de contrôler un ordinateur

Si l’on en croit les bonnes sources de Bloomberg, OpenAI pourrait introduire un nouvel outil d’agent IA dès le mois de janvier. Baptisé en interne « Operator » (un nom de code temporaire), cet outil aurait été conçu avant tout pour effectuer des actions directes sur l’ordinateur d’un utilisateur. Operator sera disponible initialement en tant qu’aperçu de recherche via l’API développeur d’OpenAI.

Le nouvel outil d’IA de ChatGPT sera en concurrence avec des propositions similaires comme la fonctionnalité d’agent Computer Use d’Anthropic et l’agent de Google axé sur le consommateur. Peu de détails ont émergé concernant les avantages concurrentiels d’Operator (cela reste encore flou), mais l’on sait tout de même que ce dernier pourra fonctionner comme un outil polyvalent capable d’effectuer des tâches dans un navigateur web.

A noter que la fuite de Bloomberg coïncide avec la publication par OpenAI d’un document stratégique dévoilant des zones économiques de l’IA pour le développement des infrastructures réseau et affichant une volonté de collaboration étroite entre les sociétés d’IA américaines et d’autres pays « alliés » afin de mieux rivaliser avec les grands groupes chinois désormais lancés à fond dans la course à l’IA.