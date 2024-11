Stellar Blade et son héroïne sexy arriveront sur PC en 2025

Principalement réputé pour les courbes aguicheuses de son héroïne, le jeu d’action Stellar Blade avait fait les beaux jours de la PS5 en début d’année. Efficace sans être révolutionnaire, Stellar Blade brillait surtout par son moteur graphique sous Unreal Engine, son héroïne ultra sexy (sans compter le nombre de costume bien moulants qu’elle peut revêtir) et un gameplay efficace sans être évidemment au niveau des cadors du genre comme DMC par exemple.

Ultra sexy, l’héroïne de Stellar Blade avait suscité un débat (un peu en mousse) à la sortie du jeu sur l’objectivation des personnages féminins dans le jeu vidéo

Le succès du jeu a été énorme sur PlayStation 5, ce que reconnait d’ailleurs le développeur Shift Up dans un récent rapport trimestriel sur les résultats. Le studio note aussi que les ventes « sont restées stables même si la vague initiale s’est calmée ». La seconde vague sera pour bientôt puisque Shift Up annonce dans la foulée que Stellar Blade sera disponible sur PC dès l’an prochain. Il ne fait guère de doutes que le jeu devrait être encore plus impressionnant avec des PCs équipés de grosses cartes graphiques.