Les jeux les plus populaires en 2024

Qu’est-ce qui rend un jeu vraiment exceptionnel ? Est-ce l’action intense, les mondes vastes, ou la possibilité de se connecter avec des joueurs du monde entier ? En 2024, certains jeux se sont maintenus au sommet grâce à des mises à jour captivantes, tandis que d’autres ont récemment explosé sur la scène, rassemblant de grandes communautés et devenant des phénomènes culturels. Voici les 10 jeux les plus plus populaires en 2024, qui expliquent non seulement leur succès, mais aussi ce qui les rend irrésistibles.

par Fábio Magalhães

1. Fortnite

Fortnite Reste le Roi du Battle Royale

Fortnite continue de dominer le monde du gaming en 2024 avec une combinaison de contenu frais et d’événements palpitants qui retiennent les joueurs. La saison « Mega City » de cette année offre une ville saturée de néons, des motos inspirées du cyberpunk, et un environnement destructible où les joueurs peuvent se sentir comme des guerriers futuristes. Avec des événements et des collaborations avec de grandes marques et artistes, le contenu rotatif de Fortnite rend chaque session de jeu captivante et unique, en faisant un jeu de référence pour tous les âges.

2. Minecraft

Minecraft teste le Jeu de sandbox ultime

Minecraft conserve sa place parmi les jeux les plus populaires de 2024 avec ses possibilités créatives infinies et ses mods créés par les joueurs. Pour les utilisateurs Mac qui explorent Minecraft, l’utilisation d’un ExpressVPN pour Mac peut être un choix judicieux pour améliorer la confidentialité en ligne et accéder au contenu mondialement. Un des projets les plus remarquables de cette année est l’initiative des joueurs pour recréer la galaxie de la Voie lactée, prouvant que la seule limite est l’imagination des joueurs. Que ce soit pour construire des machines complexes ou pour explorer de nouveaux mods, les mises à jour constantes et la communauté grandissante de Minecraft en font un choix de premier plan pour les gamers du monde entier.

3. Call of Duty: Warzone

Warzone Offre une Expérience Pleine d’Adrénaline

Le gameplay rapide et intense de Call of Duty: Warzone en fait l’un des jeux les plus populaires de 2024. La dernière saison, « Ghosts of the Past », introduit des ruines mystérieuses, un mécanisme unique de distorsion temporelle et même des ennemis zombies, poussant les joueurs à rester sur leurs gardes. Pour ceux qui recherchent de l’action en équipe, Warzone offre une expérience palpitante qui les tient en haleine à chaque nouvelle saison.

4. League of Legends

League of Legends Garde l’Excitation du Jeu de Stratégie

League of Legends reste au premier plan des esports, attirant des millions de joueurs dans ses batailles complexes et son gameplay stratégique. Cette année, l’introduction du contenu crossover « Project L » de Riot Games a ajouté une nouvelle dimension, attirant les nouveaux fans tout autant que les anciens. Avec ses défis et ses championnats en continu, League of Legends reste un incontournable pour les gamers compétitifs.

5. Valorant

Valorant Allie super-pouvoirs et stratégie

La combinaison de tir précis et de personnages basés sur des capacités a fait de Valorant un jeu exceptionnel en 2024. Le dernier événement, « Metaverse Incident », propose des cartes uniques et changeantes qui poussent les joueurs à repenser leurs stratégies en cours de partie. Avec des matchs intenses et compétitifs ainsi qu’un roster de personnages en évolution constante, Valorant reste frais et captivant.

6. Genshin Impact

Genshin Impact apporte Aventure et exploration

Le vaste monde ouvert de Genshin Impact et ses intrigues engageantes continuent d’attirer les joueurs du monde entier. En 2024, la mise à jour « Celestial Isles » a introduit un royaume flottant, permettant aux joueurs d’explorer de nouveaux terrains et de se battre dans les airs. La combinaison d’exploration, de scénario, et de personnalisation des personnages de ce jeu en fait une aventure inoubliable à laquelle les joueurs reviennent sans cesse.

7. Roblox

Roblox est un Hub pour le gameplay créatif

Roblox se distingue en 2024 non seulement comme un jeu, mais comme une plateforme de jeux où les joueurs peuvent créer leurs propres jeux et les partager avec les autres. Les modes de jeu populaires comme les « Jeux Olympiques Roblox » rendent l’expérience variée et interactive, en faisant une plateforme de référence pour les jeunes joueurs et les développeurs créatifs. Avec un contenu sans fin proposé par les utilisateurs, Roblox offre une expérience de jeu en perpétuel changement.

8. Apex Legends

Apex Legends offre des sensations fortes de battle royale en équipe

Apex Legends maintient sa popularité avec des personnages uniques, une dynamique d’équipe et un gameplay rapide. La dernière addition d’un personnage voyageur temporel, Kael, permet aux joueurs de manipuler les positions d’équipe de manière excitante, ajoutant une profondeur à la stratégie de jeu. Avec son combat intense et ses mises à jour fréquentes, Apex Legends reste un choix privilégié pour les fans de battle royale recherchant des mécaniques et stratégies uniques.

9. PUBG: Battlegrounds

PUBG reste un favori pour les fans de battle royale réaliste

L’approche plus réaliste de PUBG dans le genre battle royale en a fait un classique, notamment pour les fans qui préfèrent un gameplay tactique. L’événement de cette année, « Survival of the Fittest », ramène des cartes classiques, offrant aux anciens joueurs une touche de nostalgie tout en permettant aux nouveaux de découvrir les racines du genre. Pour ceux qui aiment le défi d’un combat réaliste, PUBG continue de répondre aux attentes.

10. FIFA 24

FIFA 24 apporte l’énergie du sport réel dans le monde du jeu, en faisant un choix de premier plan pour les fans de sport en 2024. L’expansion de Career Mode permet aux joueurs de façonner l’histoire d’un club dès le début, ajoutant une dimension de stratégie et un gameplay à long terme. Avec des graphismes réalistes et des mécaniques finement ajustées, FIFA 24 est le simulateur de football ultime, attirant des millions de joueurs.