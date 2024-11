Amazon développe à son tour des lunettes connectées (oui mais…)

Amazon se lancerait-il à son tour sur le marché des lunettes connectées ? En quelque sorte : le géant de la distribution pourrait bientôt équiper ses chauffeurs de lunettes connectées afin d’optimiser les livraisons en fournissant des instructions détaillées et ainsi gagner de précieuses secondes lors des livraisons. Ce projet fait partie de la stratégie de l’entreprise visant à améliorer l’efficacité dans les derniers mètres de la livraison, ce qui permettrait en outre aux chauffeurs de transporter plus de colis par jour. Le développement de ces lunettes, qui s’appuierait sur la technologie des Echo Frames, présente cependant des défis techniques importants, notamment en matière de durée de vie de la batterie et de poids de l’accessoire. Des sources indiquent qu’Amazon doit également convaincre ses chauffeurs, en grande partie des sous-traitants, d’adopter cette nouvelle technologie.

Ci dessus, des lunettes connectées du fabricant Xiaomi

Le projet soulève également des préoccupations éthiques et de confidentialité, rappelant les controverses autour des caméras IA déjà utilisées dans les camionnettes de livraison d’Amazon. Ces caméras, qui enregistrent les conducteurs en permanence, ont suscité de nombreuses critiques concernant la surveillance intrusive et les risques de « fuites » des vidéos enregistrées. Les lunettes connectées seraient de nature à accroître ce sentiment de surveillance, certains craignant une déshumanisation des livreurs soumis aux exigences de l’IA. En dépit de ces difficultés et de ces critiques, Amazon semble plus que jamais décidé à développer des solutions pour réduire les coûts de livraison…