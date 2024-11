Arcane saison 2 : déjà en tête des visionnages dans plusieurs dizaines de pays !

Véritable anomalie dans le secteur de la culture populaire, et encore plus s’agissant de l’adaptation d’une grosse franchise de jeu vidéo, Arcane s’est hissée au rang de phénomène culturel, qui épate toujours autant par sa qualité technique ahurissante, sa DA hyper maitrisée, et sa mise en scène léchée et hyper efficace. Pour ne rien gâcher, le scénario est aussi très travaillé, et développe au fil des épisodes un contexte dramatique de nature quasi shakespearienne. Sans surprise donc, ce chef d’œuvre de la culture populaire casse absolument tout sur Netflix, au point que les trois premiers épisodes de la série sont déjà les plus regardés sur la plateforme, et ce dans plus de 65 pays ! C’est un peu moins bien que la saison 1 (première dans 85 pays), mais la saison 2 n’est pas encore terminée et l’on fera alors les comptes à la fin des trois chapitres.

C’est une belle récompense pour le studio français Fortiche, qui signe là une œuvre unique et techniquement renversante. La saison 2 aurait coûté en outre coûté « un pognon de dingue » : Variety évoque 100 millions de dollars pour la réalisation de la série, et encore 150 millions de dollars supplémentaires pour la campagne marketing façon rouleau compresseur. Pas sûr d’ailleurs que la série ait réellement besoin de tant de battages au vu de ses immenses qualités et de la popularité de la saison 1.

La saison 2 na encore se poursuivre durant deux actes de 3 épisodes chacun. L’Acte II sera diffusé le 16 novembre, et il faudra patienter jusqu’au 23 novembre pour l’Acte III. A noter enfin que cette seconde saison sera aussi la dernière, les showrunners ayant pensé leur programme dès le départ comme une série en deux saisons.