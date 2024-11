The Blair Witch Project, le film d’horreur emblématique de 1999 avec des séquences de type « found-footage », nous revient dans une version inédite qui reflète enfin la vision originale des créateurs. Le producteur Michael Monello a ainsi révélé que le film avait été plus ou moins « gâché » pendant des années par une erreur technique lors de sa conversion des salles de ciné à la version DVD. Au lieu d’utiliser le DigiBeta master pour la sortie commerciale en DVD, les distributeurs ont utilisé par erreur le transfert téléciné 35 mm, ce qui aurait introduit des anomalies durant les mouvements, ajouté du grain de film et brouillé les couleurs. La nouvelle version redonne donc au film son véritable « look » d’origine, avec des visuels plus nets (mais pas 4K bien sûr) pour un résultat forcément plus effrayant encore. Cette nouvelle version comprend aussi 90 minutes de séquences supprimées ainsi qu’ un documentaire autour du film.

25 years later, our little movie, 'The Blair Witch Project,' is FINALLY being released as we always intended. Here are details for the curious. pic.twitter.com/w6S4dm2KKI — Mike Monello (@mikemonello) November 11, 2024

Une fois n’est pas coutume, cette version restaurée ne sera proposée qu’en Europe, et les fans du film aux États-Unis sont encouragés à communiquer avec Lionsgate pour demander une diffusion nationale. A noter tout de même que les membres du casting originel, Heather Donohue, Joshua Leonard et Michael Williams ont refusé de participer au projet d’un The Blair Witch 2 en raison de problèmes non résolus avec Lionsgate concernant la répartition des bénéfices du premier film. Dans ce contexte tendu, Monello a tenu à souligner que ni lui ni les créateurs originaux ne gagnaient de l’argent grâce aux projets liés à Blair Witch et que leur travail sur cette restauration n’était pas rémunéré mais uniquement motivé par le désir de présenter le film tel qu’il devait être vu.