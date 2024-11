Mission Impossible 8 dévoile sa bande-annonce et son titre

Tom Cruise va être de retour pour une dernière fois en tant qu’Ethan Hunt dans Mission Impossible 8, qui a pour titre The Final Reckoning. Le film précédent a pour nom Dead Reckoning partie 1. Mais le résultat décevant au box-office ont poussé les équipes marketing a changé de stratégie et ne pas choisir Dead Reckoning partie 2 pour la suite.

Outre le titre Mission Impossible : The Final Reckoning, Paramount dévoile la première bande-annonce du film. Dans le trailer plein d’action, Tom Cruise fait de la plongée sous-marine et explore une épave de sous-marin, vole et tombe d’un biplan et court beaucoup. Angela Bassett est également de retour dans le rôle de la directrice de la CIA, Erika Sloane, après être apparue pour la première fois dans Mission Impossible : Fallout.

Dans Dead Reckoning, Ethan Hunt se retrouve confronté à un dangereux programme d’intelligence artificielle appelé l’Entité, qui semble prédire chacun de ses mouvements et qui pourrait provoquer un désastre s’il tombait entre de mauvaises mains. Après avoir échappé à un accident de train catastrophique dans la fin du film, Ethan Hunt réalise que l’Entité est cachée à bord d’un vieux sous-marin russe, mais un ennemi de son passé, Gabriel (Esai Morales), est également sur ses traces.

Mission Impossible : The Final Reckoning sortira au cinéma le 21 mai 2025. Ce sera l’ultime chapitre de la saga qui a débuté en 1996.