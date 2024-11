Scavengers Reign : un trailer pour la saison 2… qui a été annulée par HBO Max

Les dirigeants des grandes plateformes de streaming n’ont pas grand chose à faire des projets artistiques des créateurs de contenus. La série d’animation Scavengers Reign, devenue à raison rapidement culte, n’aura pas de saison 2, HBO Max estimant qu’il valait mieux investir ailleurs. La série est pourtant ce qui fait de mieux dans le genre : créée par Joseph Bennett et Charles Huettner pour le compte de la chaine de télévision HBO Max, la série suit les survivants du cargo interstellaire Demeter 227, gravement endommagé, qui s’écrase sur la planète Vesta, un monde extraterrestre regorgeant de flore et faune aussi abondante que dangereuse. Les survivants se retrouvent divisés en trois groupes : Azi accompagné de son robot Levi ; Sam avec Ursula ; et Kamen, qui voyage avec une créature télépathique nommée Hollow. Au fil des épisodes, leurs chemins se rejoignent, et tous convergent vers le vaisseau échoué Demeter (le même nom que le vaisseau qui emmène Dracula à Londres), où le reste de l’équipage est encore cryogénisé.



Le trailer de la saison 1

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joe Bennett (@joe_bennett_animation)

Malgré l’annulation de la saison 2, Joe Bennett a décidé de publier sur Instagram un « trailer-proof-of-concept » de ce qu’aurait pu être cette seconde saison, le tout accompagné d’un long texte qui remet les choses à plat après les rumeurs d’une reprise du projet par Netflix :

« Pour le moment, Scavengers Reign ne sera pas renouvelé pour une deuxième saison. Je voulais que tout le monde le sache directement parce que j’aime vraiment notre fanbase, ils ont été de tels champions pour notre spectacle, et je ne veux pas laisser tout le monde en suspens.

Nous avons dû nous battre bec et ongles pour faire cette série, depuis le court métrage Scavengers en 2016 jusqu’à la sortie de la première saison l’an dernier.

Il s’agit d’une étude de cas pour croire en quelque chose et persévérer à travers un million et un obstacles. Mais, il a été fait, grâce surtout à tant de gens qui l’ont soutenu en cours de route, avec de grands et petits moyens. Je tiens à remercier certaines de ces personnes, en commençant par mon co-créateur Charles Huettner, Chris Prynoski et tout le monde chez Titmouse, ma base chez Green Street Pictures, les scénaristes, réalisateurs et tant d’artistes incroyables qui ont travaillé sans relâche sur l’émission, et les gens de Max, qui étaient des partenaires incroyables avec lesquels travailler.

Mais ce n’est pas la fin. Il y a plus d’histoire à raconter, nous sommes prêts à faire une autre saison, et nous avons produit en interne à Green Street un teaser pour ce qui allait arriver dans la deuxième saison.

Merci encore à tous ceux qui ont regardé et soutenu le spectacle. »