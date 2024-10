Champions Tactics: Grimoria Chronicles : Ubisoft lance en catimini un jeu nécessitant des NFTs

On ne saura jamais précisément ce qui se passe dans la tête des grands stratèges d’Ubisoft, mais une chose est sûre : toutes les décisions prises par l’éditeur depuis quelques mois s’apparentent à un auto-sabordage en règle. Champions Tactics: Grimoria Chronicles poursuit ce long chemin de croix ; ce tactical RPG destiné au PC nécessite des NFT pour son gameplay, via la plateforme Ubisoft Quartz NFT. Le jeu propose des personnages temporaires pour commencer, mais les joueurs doivent par la suite acheter des NFT pour progresser, soit via la monnaie du jeu ou en crypto-monnaie. Le personnage de plus haut niveau, « Swift Zealot, » coûte un montant impressionnant de 63000 dollars ! Sans surprise vraiment, Ubisoft n’a pas beaucoup vanté l’aspect NFT du jeu, probablement en raison de la chute de popularité des NFTs (pour ne pas dire plus…).



Lancé il y a près de trois ans, Ubisoft Quartz a suscité un grand nombre de réactions négatives des joueurs et même du personnel d’Ubisoft en raison de préoccupations environnementales (les NFT nécessitent de grosses fermes de serveurs) mais aussi à cause du scepticisme entourant la valeur réelle (et spéculative) des NFT. La plateforme n’a pas rencontré beaucoup de succès, et a même été un véritable fiasco lors du lancement de NFTs pour le jeu Ghost Recon Breakpoint. Compte tenu de ce précédent consternant, Champions Tactics est une tentative à la fois ultra discrète et extrêmement risquée de ramener le NFT dans le secteur du JV… au risque pour Ubisoft d’y perdre encore quelques plumes en image de marque.