Robert Downey Jr. s’oppose à la création, même posthume, de son double numérique dopé à l’IA

Robert Downey Jr. n’est clairement pas un grand fan des avatars numériques, et encore moins du « clonage » des acteurs par le biais des IA. L’interprète de Tony Stark/Iron Man s’est confié à ce sujet dans le podcast « On With Kara Swisher ». L’acteur américain s’est opposé avec force à la perspective qu’une IA puisse un jour le représenter à l’écran, même après sa mort : « Je n’envie personne qui a été suridentifié avec l’avènement de cette nouvelle phase de l’ère de l’information. L’idée que cela leur appartient parce qu’ils ont ces start-ups super énormes est une erreur », a déclaré Downey en se référant clairement au CEO d’OpenAI Sam Altman d’OpenAI. « Le problème est lorsque ces personnes croient qu’elles sont les arbitres de la gestion de ce dossier, mais qu’entre-temps elles veulent ou ont besoin d’être vues sous un jour favorable. C’est une énorme erreur. Cela me dégoûte et me fait ne pas vouloir m’engager avec eux parce qu’ils ne sont pas honnêtes. ».

Downey Jr.précise même que son équipe d’avocats restera particulièrement active après sa mort afin que les studios ne puissent pas utiliser son image à leur bon gré. On ne pourra pas ici reprocher à l’acteur d’être un anti-science ou d’être opposé à l’évolution technologique. Outre le fait que Downey Jr. a longtemps incarné un génie de la tech en la personne de Tony Stark, on a aussi vu l’acteur participer à des compagnes pour des prothèses robotisées ou vanter justement les mérites de l’IA. « Pour revenir au MCU, je ne suis pas inquiet qu’ils s’emparent de l’âme de mon personnage parce qu’il y a trois ou quatre gars et quatre filles qui prennent toutes les décisions là-bas de toute façon et ils ne me feraient jamais ça, avec ou sans moi « précise même Downey Jr. On rappellera toutefois, histoire de nourrir le débat, que nombre de scènes du MCU avec Iron Man montrent une version de l’acteur, même en civil, totalement créée en 3D. En d’autres termes, les équipes d’effets spéciaux ont déjà « pris l’âme » de Downey Jr. pour certaines scènes du MCU, ce dont l’acteur ne s’était pas vraiment offusqué à l’époque…