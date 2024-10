La Paris Games Week 2024 a accueilli 188 000 visiteurs et un record de marques

La Paris Games Week 2024, qui a représenté la 13e édition du plus grand salon du jeu vidéo en France, a accueilli 188 000 visiteurs entre mercredi et dimanche, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Ils se félicitent de cette donnée.

« Dans un contexte post-Covid particulier pour l’industrie, le salon a su maintenir une fréquentation soutenue avec 188 000 visiteurs et la présence des majors de l’industrie », indique les organisateurs de la Paris Games Week. « Cette édition 2024 marque enfin un record historique avec 228 marques représentées », ont-ils ajouté.

Bien que tout semble positif au vu des déclarations, les organisateurs espéraient accueillir jusqu’à 200 000 personnes cette année. En 2023, l’événement avait revendiqué 187 000 visiteurs, contre 317 000 lors de la dernière édition pré-pandémie en 2019.

Les trois grands constructeurs de consoles (Microsoft, Sony et Nintendo) étaient de la partie, à l’instar d’éditeurs majeurs comme Ubisoft, Bandai Namco, Capcom et Sega.

Même si la Paris Games Week se revendique toujours comme une célébration du jeu vidéo, le salon s’ouvrait encore un peu plus en 2024 à d’autres horizons, avec des espaces dédiés aux mangas, au cosplay ou à l’e-sport, des concerts, des conférences et même des démonstrations de skateboard et de BMX. Objectif affiché : devenir le salon leader des 18-35 ans d’ici à 2030, en allant chercher des visiteurs au-delà de la communauté des joueurs.