Les smartphones seront interdits dans toutes les classes à la rentrée 2025

Voilà au moins une mesure qui ne fera pas grande polémique : les règles sur l’utilisation des smartphones dans les collèges seront durcies d’ici la rentrée 2025, avec notamment une interdiction généralisée de ces appareils dans tous les établissements de France (écoles et collèges donc). Depuis la rentrée 2024, un système de « pause numérique » est testé dans environ 180 collèges, système qui oblige les élèves à déposer leurs smartphones à l’entrée, dans des casiers ou des boîtes dédiées. Ce dispositif a pour objectif d’améliorer la concentration et les interactions sociales en limitant l’accès aux smartphones durant les heures de classe. Les premiers retours sont jugés positifs par les établissements participants.

Le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, rappelle la nécessité de ces mesures : »Je pense qu’il y a une urgence nationale. On parle de la santé de nos jeunes, c’est une mission sur laquelle on n’a pas le droit de faillir », a déclaré le ministre délégué sur CNews/Europe 1. Initialement envisagée pour janvier 2025, la généralisation de ce dispositif a été cependant repoussée à la rentrée de septembre 2025 afin de permettre aux collèges de s’organiser et d’adapter ce système à leur fonctionnement interne. La nouvelle règle laisse en outre une certaine autonomie aux chefs d’établissement pour mettre en place la pause numérique de manière optimale.