Northrop Grumman dévoile le DSAT, un datacenter aérien destiné au renseignement américain

Sur Terre, dans la mer, et maintenant, dans le ciel : Northrop Grumman vient de dévoiler le DSAT (Deep Sensing And Targeting), un système de datacenter aérien conçu pour collecter et traiter en temps réel les données provenant de satellites, drones et autres sources au sol ou en mer. Ce dispositif vise à répondre au besoin critique de rapidité lors des opérations militaires, permettant ainsi de réduire les latences de transmission et d’analyse des données pour des décisions stratégiques plus réactives, un atout considérable lorsqu’il s’agit de localiser précisément des cibles mobiles pour des frappes de missiles ou d’artillerie.

DSAT a déjà été testé lors de l’exercice militaire Vanguard 24, où il a démontré sa capacité à traiter les données de diverses sources, y compris des satellites militaires et commerciaux. Ce système offrirait un avantage certain dans les zones où les stations de réception au sol sont limitées, en maintenant un contact direct avec les satellites de renseignement. Par ailleurs, la défense américaine explore l’utilisation de datacenters spatiaux pour optimiser le traitement des données directement en orbite, un concept envisagé également pour les futures missions lunaires, afin de réduire les échanges de données entre la Lune et la Terre.