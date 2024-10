PS5 : PlayStation a définitivement retiré la fonction « Reprendre l’activité », similaire au Quick Resume des Xbox Series

Sony marche sur l’eau en terme de ventes de consoles, comme si rien ne pouvait entamer la confiance des acheteurs, ni le cuisant échec de Concord, ni le peu de jeux first party, ni la politique de prix élevés (PS5 Pro), ni rien du tout en fait. En situation de force voire de quasi monopole face à un Xbox sans stratégie claire, PlayStation semble ne plus avoir grand chose à faire de la frange de joueurs excédés par toutes les avanies récentes du constructeur. Preuve de ce désintérêt (pour ne pas dire cynisme), PlayStation avait retiré au mois de septembre le bouton « Reprendre l’activité » sur la PS5, une suppression qui n’avait pas trop fait de vagues à l’époque, alors même que c’était la seule fonction un tant soit peu équivalente au Quick Resume des Xbox Series. Tous les joueurs ne faisant pas état de cette suppression de fonction, on pouvait encore croire à un bug.

La dernière mise à jour de la console confirme malheureusement le choix initial de Sony : le suivi des activités du joueur est désormais découpé en plusieurs statuts, « En cours », « Non commencées » ou « Terminées », mais il n’y a toujours pas de bouton « Reprendre l’activité », et cette fois pour tous les joueurs. Les nouvelles informations affichées sont sans doute utiles, mais il n’est désormais plus possible de reprendre en un clic une partie à l’endroit exact où on l’avait laissé, la seule solution, classique au demeurant, restant de charger la dernière sauvegarde.