SFR veut redevenir l’opérateur préféré des Français d’ici 2028

SFR a connu plusieurs difficultés au fil des années, notamment avec la perte de 2 millions de clients en deux ans. L’opérateur au logo rouge a maintenant un objectif : redevenir l’opérateur préféré des Français d’ici 2028.

Le Monde révèle que les employés de SFR ont été conviés au siège de l’opérateur dans le 15e arrondissement de Paris et ont eu le droit à un livret de quatre pages. Il est baptisé Imagine SFR et se repose sur cinq éléments : « la collaboration, l’audace, l’engagement, l’excellence et être obsédé par le client ». C’est ce qu’a indiqué Mathieu Coq, le PDG de l’opérateur.

Le dirigeant a diffusé une vidéo de trois minutes au ton solennel pour rappeler les savoir-faire de l’opérateur. Il s’agit de « nous rassembler autour de choses simples, c’est parfois un peu simplet, on n’a rien inventé », mais ce plan doit devenir « une bannière, un étendard », a-t-il dit à ses équipes.

SFR veut être l’opérateur préféré des Français d’ici quatre ans

Il a ajouté vouloir « redevenir », d’ici à 2028, « étape par étape, l’opérateur préféré des Français. Il faudra déjà être le deuxième, mais on veut être celui qu’on a été par le passé, cela passera par du pouvoir d’achat (pour les clients) et de la qualité ». Il reconnaît d’une certaine façon que ce n’était pas le cas ces dernières années.

La dernière enquête de satisfaction en date révèle que seulement 2 abonnés sur 10 recommanderaient SFR à un proche ou à un collègue. 6 sur 10 ne le conseilleraient pas. Dans le mobile, le net promoter score (différence entre les pourcentages de promoteurs et de détracteurs) est de -7, contre 11 pour Bouygues Telecom, 18 pour Free et 28 pour Orange. « La situation d’aujourd’hui nous impose d’être humbles, et nous le sommes, mais on a de l’orgueil », a lancé Mathieu Cocq.

Pour sa part, Arthur Dreyfuss, le PDG d’Altice France, la maison-mère de SFR, a déclaré que « les dernières années chez SFR n’ont pas été toujours simples, mais c’est le retour du rouge ». Il a notamment indiqué que l’opérateur a simplifié ses offres. Aussi, SFR a recruté Didier Mainard et Pierre Clément, deux cadres débauchés chez Orange, pour s’occuper respectivement du réseau de boutiques et de l’activité grand public. Et pour Arthur Dreyfuss, tout cela est un point positif.