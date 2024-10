John Wick : il n’y aura pas de 5ème film

La franchise John Wick, qui a largement relancé la carrière cinématographique de l’acteur Keanu Reeves, est à un très haut niveau de popularité, mais son co-créateur Chad Stahelski est convaincu que cette saga doit se terminer avec John Wick : Chapitre 4. Lors d’une récente interview accordée au site Hollywood Reporter, Stahelski a exprimé sa réticence à poursuivre un cinquième film : « La vérité est que vous ne le savez pas [top John Wick : Chapter 4]. Vous ne le savez tout simplement pas. Il n’y a pas de limite à ce que nous avons fait. C’est la fin. C’est ainsi que les choses se passent. C’est pour cela que nous avons trouvé une solution. Écoutez, parfois, nous gardons les choses en développement. Parfois, nous utilisons ce développement comme un exercice, mais y a-t-il une occasion de faire [John Wick 5]? Bien sûr, il y a des raisons, que ce soit pour l’argent ou la créativité », a déclaré Stahelski. « Jésus, au cours des trois dernières années, j’ai déjà eu trois ou quatre versions d’un John Wick 5. Ils avaient des façons différentes de déchiffrer l’histoire, mais c’est presque un exercice mental pour moi. »

Et pour ceux qui auraient encore quelques espoirs : « Ce ne serait pas dans le scénario de [John Wick : Chapter 4]. Ce ne serait pas ce que vous pensez. En ce qui concerne [John Wick : Chapter 4], nous avons atteint un sommet. C’est du moins le cas pour moi. C’est mon point culminant. Nous y sommes arrivés. C’est une histoire complète », a poursuivi M. Stahelski. « Je le regarde maintenant et j’en suis très heureux, mais nous n’essayerions pas de le surpasser. Nous ne voudrions pas ajouter à cela. Il faudrait que ce soit un scénario complètement différent. «

Si John Wick/Keanu Reeves est donc terminé, il n’en va pas de même pour les extensions du lore autour de la saga. Plusieurs projets ont été lancés, dont la série The Continental, le film d’animation Ballerina avec Ana de Armas (sortie prévue au mois de juin 2025), une autre série intitulée Under the High Table encore au stade de la préproduction, et même des fuites sur une série centrée sur le personnage de Caine.