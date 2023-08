Le Continental : la série spin-off de John Wick fracasse tout dans un nouveau trailer

Tiendrait-on enfin la nouvelle série d’Amazon Prime Video qui va mettre tout le monde d’accord après le méga carton de The Boys ? Le Continental, série spin-off de la franchise blockbuster John Wick, se dévoile à nouveau via un trailer plein de bruits et de fureur. Composée de trois gros épisodes de 90 minutes chacun, la série Le Continental raconte les origines tumultueuses (« tueuses » surtout) de l’hôtel désormais iconique de la franchise. Winston Scott (Colin Woodel), ici rajeuni de plusieurs dizaines d’années (il est interprété par Ian McShane dans les films John Wick) est bien entendu le héros de cette aventure pleine de mystères et d’affrontements. On note aussi la présence au casting de Mel Gibson (Cormac), Ayomide Adegun (Charon plus jeune là encore), Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour et Nhung Kate.

La série Le Continental est une création de Greg Coolidge, Shawn Simmons et Kirk Ward, la réalisation étant assurée par Albert Hughes (Le Livre d’Eli) et Charlotte Brändström (Les Anneaux de pouvoir). Rendez-vous vous donc au 22 septembre prochain pour constater si cette nouvelle production Amazon Prime Video tient vraiment toutes ses promesses.