WhatsApp change la gestion des contacts pour vous faciliter la tâche

WhatsApp a décidé de revoir la gestion des contacts de chaque utilisateur, notamment en proposant de les ajouter directement sur l’application. Jusqu’à présent, la messagerie utilisait les contacts enregistrés au niveau du téléphone directement.

WhatsApp indique :

Jusqu’à présent, le seul endroit où il était possible d’ajouter des contacts était votre appareil mobile, soit en saisissant un numéro de téléphone, soit en scannant un code QR. Bientôt, vous pourrez ajouter et gérer des contacts directement depuis votre ordinateur, sur WhatsApp Web et Windows, puis sur d’autres appareils connectés. Nous lançons également la possibilité d’enregistrer un contact sur WhatsApp uniquement. Ces contacts WhatsApp sont la solution idéale lorsque vous partagez votre téléphone ou si vous souhaitez séparer vos contacts personnels et professionnels lorsque vous gérez plusieurs comptes WhatsApp sur votre appareil.

Un élément important avec l’enregistrement des contacts directement sur WhatsApp est qu’il y a une sauvegarde. Ainsi, ils seront restaurés si vous perdez votre téléphone ou changez d’appareil. Cela va aider de nombreux utilisateurs.

WhatsApp tease également le support des noms d’utilisateur. Cela ajoutera « un degré supplémentaire de confidentialité : vous n’aurez plus besoin de partager votre numéro de téléphone lorsque vous envoyez un message à quelqu’un. Tout ceci n’est qu’une première étape, et nous aurons plus d’informations à partager une fois que ces fonctionnalités seront prêtes ».

Ainsi, vous pourrez directement chercher un contact par son nom d’utilisateur au lieu d’entrer son numéro de téléphone. Mais comme le dit WhatsApp, les détails précis seront dévoilés plus tard.