La mission lunaire chinoise Chang’e 5-T1 aurait transporté une charge utile « mystérieuse »

La Chine aurait-elle pris l’habitude de lancer de mystérieux objets spatiaux dans l’espace (et sans doute avec des visées militaires) ? Le 4 mars 2022, un objet initialement identifié comme un propulseur de SpaceX Falcon 9 et qui avait quitté son orbite en 2015, s’est écrasé sur la Lune. Après enquête, il s’est avéré que l’objet en question était en réalité un propulseur de la mission lunaire chinoise Chang’e 5-T1, lancée en 2014. Des chercheurs de l’Université d’Arizona ont suivi cet objet pendant plusieurs années et sont parvenus à déterminer son origine en se basant sur l’analyse de sa trajectoire et de sa réflexion lumineuse.

Les deux cratère sont bien visibles sur cette image prise par le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA

Les résultats obtenus par ces chercheurs sont pour le moins étonnants : la chute de Chang’e 5-T1 sur la Lune aurait généré non pas un mais deux cratères de taille similaire, ce qui a évidemment fortement intrigué les scientifiques. Ces derniers estiment désormais que ces deux cratères pourraient logiquement indiquer la présence d’une charge mystérieuse fixée à l’avant du propulseur, une charge qui aurait maintenu sa stabilité en orbite malgré sa structure asymétrique. L’hypothèse d’un débris quelconque est écartée, la taille similaire des deux cratères étant clairement l’indice d’un objet de grande taille.

Évidemment, l’analyse des cratères et des débris éjectés lors de l’impact pourrait fournir des indices sur la nature de cette charge mystérieuse, mais il reste encore à définir par quels moyens technologiques mener cette enquête. Ces premières conclusions soulignent en tout cas l’importance d’une plus grande transparence dans les missions spatiales, même s’il ne faut pas être naïf : les grandes puissances spatiales, qui sont aussi généralement de grandes puissances militaires, ont des projets spatiaux plus ou moins secrets relatifs à l’espionnage de certains pays, la destruction d’autres satellites, etc., et l’on voit mal ces secrets être révélés au grand jour « par souci de transparence ».