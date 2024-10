Free développe un nouveau player pour l’offre Freebox Ultra

Les rumeurs avaient vu juste, une fois de plus dira t-on. Lors de sa traditionnelle « journée des communautés » du 18 octobre, Free a confirmé le développement d’un nouveau Player pour l’offre Freebox Ultra, un player qui devrait corriger les quelques défauts constatés (il s’agit après tout du même player que celui fourni avec l’abonnement Freebox Pop). Free chercherait à frapper fort avec ce nouveau player, même si l’utilisateur doit s’attendre à des fonctions moins avancées que le système audio de Devialet dont le prix de 480 euros avait de quoi décourager même les plus enthousiastes. La firme dirigée par Xavier Niel réfléchirait encore au système d’exploitation de ce player, qui pourrait être soit Android (logique), soit un système maison (un fork Android ?).

On apprend aussi que les abonnés Freebox Pop, Révolution, Delta, mini 4K et One pourront souscrire à l’option Backup 4G+, une option déjà disponible dans les offres Ultra. Pour rappel, le Backup 4G+ se présente sous la forme d’une mini-box 4G qui permet de garder du réseau en cas de panne/mise à jour du réseau principal. La box de l’offre Backup 4G+ sera disponible d’ici la fin de l’année en cours pour 4,99 euros/mois. La dernière annonce concerne l’arrivée prochaine de la 5G SA sur iPhone. On vous en dit plus dans cet article.