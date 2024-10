Marvel’s Spider-Man 2 est annoncé sur PC et arrive en janvier 2025

Les joueurs PlayStation 5 ne seront pas les seuls à profiter de Marvel’s Spider-Man 2. En effet, le jeu d’Insomniac Games est officiellement annoncé sur PC et il sortira le 30 janvier 2025.

Marvel’s Spider-Man 2 sortira le 30 janvier 2025 sur PC

C’est Nixxes Software qui s’occupe du portage de Marvel’s Spider-Man 2 sur PC. C’était déjà eux aux commandes pour le portage de Marvel’s Spider-Man Remastered et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Marvel’s Spider-Man 2 reprend l’histoire après Marvel’s Miles Morales tout en présentant Venom, Kraven le Chasseur et d’autres méchants familiers.

« Adapter Marvel’s Spider-Man Remastered et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pour un nouveau public sur PC avec Insomniac et Marvel Games avait été une expérience formidable pour les équipes de Nixxes », déclare Julian Huijbregts, responsable de la communauté chez Nixxes. « C’est avec plaisir que nous avons renouvelé cette collaboration pour porter Marvel’s Spider-Man 2 sur PC avec un ensemble de fonctionnalités avancées, notamment des options de ray tracing permettant de tirer parti d’une grande variété de configurations matérielles. Nous dévoilerons plus de détails sur ces fonctionnalités et les configurations requises à l’approche de la sortie du jeu ».

Il y aura deux éditions du jeu sur PC. La version standard comprendra le jeu complet, ainsi que toutes les mises à jour sorties depuis le lancement sur PlayStation 5. Cela inclut 14 nouvelles tenues, les niveaux ultimes, de nouveaux styles de tenues symbiotiques, le mode Figurine en mode Photo, le réglage du moment de la journée et plus encore.

Il y aura également une version deluxe avec en complément :

5 tenues exclusives pour Peter Parker

5 tenues exclusives pour Miles Morales

Tenue Chevalier arachnide pour Peter (déblocage anticipé)

Tenue Araignée de l’ombre pour Miles (déblocage anticipé)

Gadget Attrape-toile (déblocage anticipé)

5 points de compétence

Éléments bonus pour le mode Photo

Le jeu sera disponible sur Steam et l’Epic Games Store. Et pour les joueurs PS5, il n’y aura pas de DLC particulier.