TRON1 : une startup chinoise présente le premier robot bipède multimodal

La startup chinoise Limx Dynamics vient de dévoiler le TRON1, un droïde présenté comme le premier robot bipède multimodal du marché ! Ce dernier est en effet capable de marcher sur ses deux jambes électroniques dépourvues de tout accessoire, sur des rajouts de « pieds » artificiels avec lesquels il marchera à la façon d’un être humain, et sur deux roues, ce qui lui permettra de se déplacer beaucoup plus rapidement sur certaines surfaces. Ce qui impressionne le plus dans la première vidéo de présentation de ce robot est sans doute son niveau de finition (non on ne parle pas seulement de design) : la capacité de TRON1 a retrouver son équilibre même dans les situations les plus difficiles rappelle vraiment les machines de Boson Dynamics, ce qui n’est pas un mince compliment. Le robot se déplace avec aisance, rapidement, et affublé de roue s’avère capable de tournoyer dans tous les sens tout en gardant à chaque fois son équilibre. Impressionnant !



TRON1 se destine pour l’instant uniquement au marché professionnel ou de l’éducation, le prix d’achat étant fixé à 15 000 dollars. Ce tarif est certes important dans l’absolu, mais il faut savoir qu’il y a quelques années à peine, un tel robot, à ce niveau de finition justement, ne serait pas proposé à moins de 100 000 dollars (et encore…).