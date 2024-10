Vast Space dévoile le successeur de la Station Spatiale Internationale

Les jours (ou plutôt les années) de la Station Spatiale Internationale (ISS) sont comptés. Lors du 75e Congrès international d’astronautique qui se déroulait à Milan, l’entreprise Vast Space a dévoilé son projet de station spatiale privée destinée à remplacer la Station spatiale Internationale (dont le retrait est prévu pour 2030). La station sera composée de huit modules Haven-2 et d’un module central, chaque module mesurant environ 15 mètres de long et 3,8 mètres de diamètre. Vast Space prévoit de lancer le premier module en 2028, les trois autres devant suivre sur une période de deux ans, à condition bien sûr de remporter le contrat Commercial LEO Destination (CLD) mis en jeu par la NASA. En d’autres termes, si l’agence spatiale américaine est convaincue que ce projet est le plus crédible, la station de Vast remplacera l’ISS à l’horizon 2030-2035.



Dans l’hypothèse donc où Vast Space remporterait la mise, un module central plus grand de sept mètres de diamètre sera lancé en 2030 pour accueillir les quatre premiers modules en orbite. La station disposera de laboratoires, d’une coupole d’observation, d’un bras robotique, de sas pour les équipements et les sorties extravéhiculaires, ainsi que de 16 fenêtres. Vast Space avait déjà présenté l’intérieur de son module Haven-1 (dont le décollage est prévu en 2025), avec une finition haut de gamme en bois d’érable, un design assez « classieux » qui sera repris dans les modules Haven-2.