Until Dawn : le film adapté du jeu vidéo a une date de sortie

L’adaptation filmique du jeu vidéo Until Dawn (sorti en 2015 sur PlayStation 4) progresse rapidement, le tournage ayant été récemment achevé sous la direction de David F. Sandberg. Désormais, le film en est au stade de la post production (il y aura sans doute du boulot du côté des effets spéciaux), mais Sony, producteur du métrage, peut désormais fixer une date de sortie : Until Dawn, le film, sera donc disponible en salles le 25 avril 2025, la distribution des copies étant assurée par Screen Gems, la boite de prod de Sony. Pour rappel, Until Dawn est un jeu d’horreur narratif dont la mécanique est basée sur un système de ramifications par choix multiples (comme dans les Livres dont vous êtes le héros en somme). Malgré un gameplay très dirigiste, le jeu a acquis un statut quasi culte, en partie grâce à son casting particulièrement relevé.

A noter que David F. Sandberg n’est pas un inconnu dans le film de genre. On doit au réalisateur plusieurs films d’horreur comme que Lights Out et Annabelle : Creation. Le scénario du film a été écrit par Gary Dauberman, qui était aussi le collaborateur de Sandberg sur les films Annabelle et It. Elle Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A’zion et Maia Mitchell sont au casting, et Peter Stormare reprendra son rôle de Dr. Hill dans le jeu. Les étoiles semblent donc bien alignées pour cette énième adaptation d’un jeu vidéo à succès.