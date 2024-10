SFR RED dévoile des forfaits 5G 100 et 200 Go dès 7,99€

SFR RED propose en ce moment deux forfaits 5G intéressants sur le point tarifaire avec 100 et 200 Go à partir de 7,99€/mois. Il est également possible d’avoir d’autres offres.

Le forfait à 7,99€/mois propose les appels, SMS et MMS en illimité en France, ainsi qu’un quota Internet de 100 Go en 5G. Si votre appareil n’est pas éligible à la 5G, vous pourrez profiter de la même quantité de données en 4G. Pour l’usage en Europe et dans les DOM, il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet passe ici à 22 Go.

L’autre forfait coûte 9,99€/mois. Il est identique au précédent, à l’exception d’Internet où l’on retrouve un quota de 200 Go en France et de 27 Go en Europe et dans les DOM. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de prendre une option à 5€/mois par mois qui propose d’avoir 35 Go en Europe et dans les DOM, ainsi que 20 Go en Suisse, en Andorre, aux États-Unis et au Canada.

Un autre forfait existe à 19,99€/mois. SFR RED le met en avant comme une offre voyage, puisque l’on retrouve 300 Go en France et 35 Go dans 124 destinations, dont 62 en dehors de l’Europe et des DOM. Et pour les petits consommateurs, on retrouve un forfait 30 Go à 5,99€/mois en 4G ou 8,99€/mois en 5G.

Tous les forfaits sont disponibles sur le site de SFR RED.