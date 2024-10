La comète Tsuchinshan-Atlas peut être observée à l’oeil nu en France

C’est le moment de sortir le (petit) télescope : la comète Tsuchinshan-Atlas (C/2023 A3) a survécu à son passage près du Soleil et a récemment franchi son périhélie. L’objet céleste est maintenant observable depuis la Terre et pourrait être visible à l’œil nu en France dès ce soir, juste après le coucher du Soleil (avec un horizon ouest dégagé). Le 12 octobre prochain, la comète passera au plus près de la Terre à environ 70,5 millions de kilomètres et sera de plus en plus haute dans le ciel chaque jour qui passe.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) on Oct 1 by Michael Mattiazzo using a Canon 6D + 50mm lens. Visual estimate 2.1 maghttps://t.co/J9IKIMjeuY pic.twitter.com/32iyRkK9Vq — Burkhard Leitner (@burkley65) October 3, 2024

Tsuchinshan-Atlas ne sera visible à l’œil nu que durant quelques jours : il ne faudra donc pas perdre de temps pour l’observer, si possible avec des jumelles ou un petit télescope. Découverte en janvier 2023, Tsuchinshan-Atlas avait déjà été observée avant le lever du Soleil dans l’hémisphère nord, devenant la comète la plus brillante depuis Neowise en 2020, (magnitude de 1,5). Cette dernière a atteint une magnitude de -5 lorsqu’elle a disparu de la vue le 6 octobre pour les observateurs proches de l’équateur.

À partir d’aujourd’hui 11 octobre, la comète réapparaîtra donc dans le ciel nocturne, une seconde queue de comète étant même visible (mais dans l’autre direction). Les conditions d’observation sont favorisées en cette période par les couchers de Soleil précoces et les crépuscules « courts », sachant que la pleine lune autour du 17 octobre pourrait atténuer sa luminosité.