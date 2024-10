Sosh : le forfait 5G à 20,99 euros passe de 140 à 200 Go de datas, sans modification de tarif

C’est une bonne nouvelle pour les actuels clients du forfait 5G Sosh. A partir de ce jeudi 10 octobre , les abonnés à l’offre « Série Sosh 20,99€ 140Go 5G » voient en effet leur forfait bénéficier d’une mise à jour aussi inattendue que bienvenue : Ces derniers bénéficieront désormais de 200Go d’internet en France (au lieu de 140Go) et de 35Go en Europe (hors Suisse et Andorre), contre 25Go précédemment.

Mieux encore, ce gain de datas est sans aucun frais supplémentaires ni démarche à faire, la mise à jour de l’abonnement étant quasi automatique. Les clients profiteront ainsi de 60Go supplémentaires en France et de 10Go de plus en Europe, ce qui n’est pas du luxe étant donné le poids des contenus « médias » sur le web. Tous ceux qui disposent déjà du forfait « Sosh 140Go 5G » peuvent ainsi facilement passer à l’offre « Série Sosh 200Go 5G » via leur espace client ou l’application MySosh, et une nouvelle fois sans changement de prix.

La concurrence propose elle aussi des offres « datas » intéressantes sur ses abonnements » de base ». Ainsi en est-il de SFR RED, qui propose plusieurs forfaits mobiles 5G à partir de 58,99€/mois (et jusqu’à 19,99 euros/mois), incluant appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 5 Go d’internet en 4G (à partir de 5,99 euros/mois en 4G). Des options avec 100 Go, 200 Go et 300 Go sont également disponibles, avec des prix allant jusqu’à 19,99€/mois, incluant bien sûr la 5G et des enveloppes de données pour l’étranger. Du côté de Free, comptez 8,99 euros/mois pour un forfait 5G avec 120 Go ou 19,99 euros/mois pour 300 Go tandis que chez Bouygues, c’est toujours 8,99 euros/mois pour du 100 Go, ou 16,99 euros pour 300 Go.