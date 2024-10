La PS5 Pro est disponible en précommande en France, et malgré les jours qui passent, le prix de la bête semble toujours aussi fou. La console est proposée en France au tarif de 799,99 euros, sans le lecteur Blu-Ray et sans le support vertical, ce qui signifie qu’une console réellement complète revient à 950 euros. A ce « prix de dingue » le joueur très passionné (et qui n’a pas les poches trouées) aura droit à une PS5 boostée, avec 60 CU (54 pour la Series X) pour des perfs théoriques de 33 tflops (plus près de 15-16 tflops en réel vu que l’on parle ici d’une architecture RDNA 3 et que l’une des deux instructions par cycle de chaque CU ne sera pas utilisée pour des jeux exclusivement codés pour le RDNA2). Sony a d’ailleurs été clair à ce sujet et parle d’un gain de puissance de 45% par rapport à la PS5 (et donc de + 25% à la louche par rapport à la Series X, ce qui est bien mais pas un gouffre non plus).

Au delà de la partie graphique revue à la hausse, le CPU ne bouge pas mais l’on gagne tout de même un SSD de 2 To ainsi que le Wi-Fi 7. Plus globalement, la PS5 Pro va surtout permettre de fusionner le mode performance et le mode qualité (ce qui était la promesse initiale pour la PS5), sachant que le ray-tracing, possible mais très gourmand en ressources de calcul, sera sans doute laissé de côté par nombre de studios comme cela est déjà le cas sur PC (où cela reste une option pour les configurations réellement surpuissantes, ce que n’est pas vraiment une PS5 Pro). Même l’affichage 4K ne sera pas natif mais « upscalé » via la méthode du PSSR, soit un dérivé du DLSS côté PC. Plusieurs gros jeux ont déjà été mis à jour pour la PS5 Pro, dont Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy 7 Rebirth et Hogwarts Legacy. La PS5 Pro est disponible en précommande à la FNAC, mais pas encore sur le site d’Amazon à l’heure d’écrire ces lignes.