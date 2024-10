Aetherflux, la startup qui veut lancer une constellation de satellites récupérateurs d’énergie solaire

Aetherflux, une startup fondée par l’entrepreneur Baiju Bhatt (co-fondateur de Robinhood), vise à développer l’énergie solaire spatiale en lançant une immense constellation de satellites en orbite terrestre basse. Ces satellites, équipés de panneaux solaires, de batteries et de lasers infrarouges proches de l’optique, auront pour objectif de transmettre l’énergie solaire vers la Terre. A noter que même s’ils ne sont pas constamment exposés au soleil, le grand nombre de satellites en orbite permettra tout de même de générer un niveau d’énergie considéré comme « suffisant ».

L’approche d’Aetherflux diffère des concepts solaires spatiaux antérieurs qui se concentraient sur de gros engins spatiaux coûteux positionnés en orbite géostationnaire. Au lieu de ces procédés hors de prix, la startup prévoit de démontrer la faisabilité de la transmission de l’énergie solaire via un laser infrarouge dès sa première mission, dont le lancement est prévu fin 2025 ou début 2026. En cas de succès, la technologie d’Aetherflux pourrait bien réaliser un record de transmission d’énergie sur longue distance et ouvrir la voie à des systèmes d’énergie solaire spatiaux nettement plus efficaces.

Bien que les résultats de l’énergie solaire spatiale soient encore théoriques, Bhatt se veut résolument optimiste, reconnaissant que la technologie nécessitera des progrès industriels pour rivaliser avec l’énergie solaire terrestre. Le CEO prévoit qu’à terme, chaque satellite fournira suffisamment d’énergie pour alimenter des petits quartiers résidentiels. Baiju Bhatt a investi des millions de ses propres fonds dans le projet et s’est engagé à financer la première mission d’Aetherflux..