14 ans après sa sortie, Read Dead Redemption arrive enfin sur PC (trailer)

Après plus de 14 ans d’attente, l’incroyable Red Dead Redemption premier du nom s’apprête enfin à débarquer sur PC, accompagné qui plus est de son extension Undead Nightmare. Initialement sorti sur PS3 et Xbox 360, puis réédité sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, le jeu de Rockstar Games sera disponible dès le 29 octobre, juste à temps pour Halloween. Les joueurs pourront revivre les aventures de John Marston avec des améliorations graphiques, notamment une résolution 4K native, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, et la prise en charge des écrans Ultrawide et Super Ultrawide. Le jeu proposera également des fonctionnalités de mise à l’échelle comme le NVIDIA DLSS 3.7 et l’AMD FSR 3.0.

Les précommandes seront ouvertes d’ici la fin de la semaine sur le Rockstar Launcher, ainsi que les plateformes Steam et Epic Games Store. En plus de ce portage, d’autres projets Rockstar ont été évoqués, dont une mise à jour majeure pour Grand Theft Auto V sur PC et une version optimisée de Red Dead Redemption II pour PS5 et Xbox Series X/S. Selon des leaks, cette dernière serait d’ailleurs déjà presque prête, et pourrait même être disponible dès son lancement sur le Game Pass.