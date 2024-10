Samsung annonce des résultats trimestriels décevants… et s’excuse

Si Apple a un peu tendance à plafonner ces derniers trimestres, c’est encore bien pire pour son principal concurrent Samsung, qui vient d’annoncer une chute de son bénéfice opérationnel sur le troisième trimestre 2024. La firme sud-coréenne annonce en effet un bénéfice prévisionnel de 6,78 milliards de dollars, soit 900 millions de moins que ce qui était prévu par les analystes.

Fait rare, la direction de Samsung a tenu à s’excuser pour ces résultats peu dignes du numéro un mondial de l’électronique grand public : « Aujourd’hui, nous, la direction de Samsung Electronics, souhaitons vous présenter nos sincères excuses » écrit ainsi Jeon Young-hyun dans un communiqué « […] La responsabilité en incombe à ceux d’entre nous qui dirigent l’entreprise. Nous vivons une période difficile ». Et de conclure sur une note un peu inquiétante :« Nous avons suscité des inquiétudes quant à notre compétitivité technique, certains parlant de la crise à laquelle Samsung est confronté. »

Le fait est que Samsung cumule les contreperformances : à la traîne sur l’IA, tant au niveau de la division mobile que de la branche semi-conducteurs (alors que SK Hynix Inc. a attaqué ce nouveau marché avec son agressivité coutumière), renouant avec les pépins techniques (ventes des écouteurs Buds 3 Pro suspendues à cause de problèmes de qualité), à la peine enfin sur le marché du processeur face à un TSMC inarrêtable, Samsung semble incapable de prendre l’initiative, y compris sur le marché du mobile pliable où la concurrence chinoise fait preuve de plus d’inventivité. Les résultats du groupe seront présentés officiellement le 31 octobre prochain, en même temps donc, décidément, que ceux d’Apple.