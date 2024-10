Until Dawn Remake : le remaster de Sony prend l’eau sur Steam (trop, c’est trop ?)

C’est peu dire que Sony a misé sur les remasters sur cette génération de consoles, au point que la PS5 est devenue essentiellement une console du remake (et quand ce ne sont pas des remakes ce sont des suites souvent très proches des opus antérieurs, comme GoW Ragnarok ou le dernier Spider-Man). L’excellent Demon’s Soul avait montré la voie dès le lancement de la machine, et depuis les annonces de remasters/remake s’enchainent, comme si le fabricant/éditeur japonais craignait presque de sortir de nouvelles franchises.

Cette fringale de remasters/remakes est peut-être en train d’écœurer les joueurs (sauf bien sûr le quarteron de fans ultras de la marque, particulièrement vocaux sur la toile) : Until Dawn Remake, qui est donc la version « modernisée » du célèbre jeu d’horreur-narratif de la PS4, est en train de boire le bouillon sur Steam. Le jeu est disponible à la vente depuis le 4 octobre, et l’on sentait venir la catastrophe dès le jour du lancement puisque le pic ne dépassait pas les 2 572 joueurs en simultané sur Steam (2607 joueurs max depuis le 4). Hier 7 octobre, le pic n’était plus que de 1505 joueurs. Les plus optimistes diront que c’est toujours mieux que les centaines de joueurs de Concord, mais le fait est que ces scores sont extrêmement faibles dans l’absolu. On est très loin des dizaines de milliers de joueurs qui s’étaient rassemblés sur le remake de The Last of Us Part I le jour de sa sortie.

On note aussi que, comme à chaque fois lorsqu’un jeu Sony prend le bouillon, on a droit à la litanie des explications sur les causes de l’échec (jeu relativement récent, titre narratif, etc.) alors que la principale raison de ce gros flop est probablement à chercher du côté de la stratégie même de Sony, qui mise sans vergogne sur les remakes au détriment de véritables nouveautés AAA (en 2024, les seuls gros titres réellement « nouveaux » des studios Sony sont Astrobot et Concord). De quoi tout de même lasser des propriétaires de PS5 qui attendent certainement mieux de la console leader sur le marché.