Le prix Nobel de médecine 2024 attribué à Victor Ambros et Gary Ruvkun pour la découverte des microARN

Le prix Nobel de médecine 2024 a été attribué à Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur découverte des microARN et leur rôle crucial dans la régulation post-transcriptionnelle des gènes. Ces petites molécules d’ARN jouent un rôle essentiel en contrôlant quelles instructions génétiques sont activées dans les cellules, influençant ainsi le développement et le fonctionnement des organismes.

Les travaux d’Ambros et Ruvkun ont transformé la compréhension de la régulation des gènes. Ils ont montré que les microARN se lient à l’ARN messager pour bloquer la production de protéines, permettant aux cellules de réguler finement leurs fonctions. Leur découverte a révélé l’existence de plus de mille microARN dans le génome humain, chacun jouant un rôle clé dans différents processus biologiques.

Les implications de cette découverte sont vastes, car une régulation inadéquate des microARN peut entraîner des maladies graves comme le cancer et des troubles auto-immuns. Ces avancées ont ouvert de nouvelles perspectives de recherche sur la régulation génétique, permettant de mieux comprendre les mécanismes cellulaires fondamentaux et les pathologies associées.