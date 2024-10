Alien Isolation : The Creative Assembly travaille sur la suite !

Alien Isolation est l’un des meilleurs jeux d’horreur ou plutôt de suspense (intenable) jamais créé. Publié en 2014, Alien Isolation reste aussi la plus belle adaptation vidéoludique de la franchise, et si l’on voulait être tout à fait honnête l’une des meilleures suites, tous médias confondus, d’Alien : le Huitième Passager, le chef d’œuvre absolu de Ridley Scott.

Toujours solide au plan graphique, bénéficiant d’un ambiance sonore éprouvante (le moindre bruit vous donne envie de vous mettre en position du fœtus), et sublimé par l’IA démonique du xénomorphe, Alien Isolation, n’avait jusqu’ici qu’un seul défaut : ne pas avoir de suite. Cette fois donc tout est parfait puisque le studio The Creative Assembly vient d’annoncer un second volet, alors même que l’on fête les 10 ans du jeu. L’autre bonne nouvelle, c’est que l’on sait que le directeur créatif Al Hope rempile sur la franchise et se retrouve de nouveau en charge de ce projet.

Alien Isolation 2 permettra t-il au studio de sortir du marasme dans lequel il est plongé depuis plus d’un an ? Ce serait franchement souhaitable, autant pour cette équipe de développeurs talentueux que pour les millions de joueurs qui attendaient désespérément une suite.