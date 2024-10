OpenAI innove avec Canvas, un nouvel espace de travail pour ChatGPT

OpenAI a levé le voile hier sur Canvas, sa toute dernière innovation destinée aux utilisateurs de ChatGPT. Cette nouvelle interface, lancée en version bêta, est spécialement conçue pour faciliter l’écriture et le codage, enrichissant ainsi considérablement l’expérience utilisateur.

Canvas propose un environnement distinct, s’ouvrant parallèlement à la fenêtre de dialogue classique de ChatGPT. Cette configuration permet aux utilisateurs de manipuler texte et code de manière simultanée, tout en bénéficiant des suggestions et corrections intelligentes de ChatGPT. Cet espace de travail supplémentaire promet d’optimiser la productivité en permettant une gestion plus agile des projets.

La plateforme se distingue par plusieurs fonctionnalités avancées : les utilisateurs peuvent modifier directement le texte ou le code dans l’interface et mettre en évidence des segments spécifiques pour recevoir des recommandations adaptées. Canvas facilite également la gestion des révisions, permettant de consulter et restaurer d’anciennes versions facilement. L’interface est particulièrement utile pour le débogage et la révision de code, grâce à des conseils intégrés qui simplifient la résolution de problèmes.

Canvas est conçu pour une intégration fluide : il s’active automatiquement lorsque ChatGPT identifie un contexte approprié, mais il peut également être lancé manuellement pour saisir les informations spécifiques. Cette mise à jour représente la première révision majeure de l’interface visuelle de ChatGPT en deux ans, témoignant de l’ambition d’OpenAI de rendre l’intelligence artificielle encore plus accessible et utile.

Actuellement disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Team, Canvas sera bientôt accessible aux secteurs Enterprise et Edu, et prévoit un déploiement général à la fin de la phase bêta.