Avatar : Le Dernier Maître de l’Air : un nouveau jeu en préparation par Saber Interactive

Si l’on en croit IGN, un nouveau jeu se déroulant dans l’univers d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air est en développement par Paramount et Saber Interactive. Ce nouvel action-RPG introduirait un Avatar inédit. Les joueurs pourront « maîtriser » les quatre éléments grâce à des combats dynamiques, et le jeu en coop serait prévu. Bien que les détails soient encore très limités, on sait tout de même que le titre mettra les joueurs face aux décisions et responsabilités liées au rôle de l’Avatar, gardien de l’équilibre dans le monde.

Ce projet s’inscrit dans la lignée d’autres adaptations d’Avatar, y compris le jeu Avatar : The Last Airbender – Quest for Balance, sorti l’an dernière, et qui avait reçu un accueil pour le moins mitigé. Les nombreux fans de la franchise seront sans doute impatients de voir comment Saber Interactive, connu pour des titres à succès comme Vampyr et Teardown, gérera ce nouvel Avatar et élargira peut-être l’univers initial du manga. « Nous savons que les fans fidèles d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air sont impatients de découvrir plus d’histoires qui les plongent dans l’univers de la série, et grâce aux jeux vidéo, nous sommes en mesure d’élargir la construction du monde et de permettre aux fans de vivre le nouveau contenu d’une manière totalement immersive, » a déclaré Doug Rosen, vice-président senior des jeux et des médias émergents chez Paramount.