Le prochain jeu Horizon serait un GaaS multijoueurs

Vous êtes un fan d’Aloy ? Alors cette information pourrait bien ne pas trop vous plaire : si l’on en croit en effet le journaliste Jason Schreier (généralement bien renseigné), le prochain jeu de la franchise Horizon sera un titre online et donc très probablement orienté GaaS (Game as a Service). Il n’est pas certain que le studio Guerrilla Games ait eu son mot à dire sur le type de jeu à développer, d’autant que Sony cherche désespérément à se doter d’une gamme de GaaS profitables, un objectif pour l’instant bien mis à mal par l’abandon de The Last of Us Online, le ratage post lancement de Helldivers (passé deux mois de folie) et le crash historique de Concord.

« Horizon Online est leur prochain projet, ce ne sera pas le troisième opus solo, dont la sortie n’est pas attendue pour tout de suite. L’initiative de jeux de services de PlayStation et de Sony n’était pas une blague » déclare ainsi Schreier. « Horizon est l’un des rares à ne pas avoir été annulé ou à ne pas avoir fait un flop comme Concord. Donc oui, beaucoup de questions se posent, mais beaucoup de gens travaillent sur ce projet en ligne »

Le journaliste note enfin que la franchise Horizon semble être devenue une véritable vache à lait pour Sony, entre le remaster à venir, le jeu LEGO Horizon et donc ce nouveau projet multijoueurs. Tout ne serait pas arrêté pour ce dernier projet : « Vont-ils continuer à faire le jeu en ligne ? » questionne Schreier. « Je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions autour de leur stratégie et autour de ce jeu en ligne que je me pose certainement ».