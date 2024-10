J Allard, cofondateur de Xbox, rejoint Amazon

Si les petites mains de l’informatique subissent depuis quelques années de plans de licenciements massifs, il n’en va pas de même des grands noms ou des têtes pensantes du secteur, qui sont débauchées à grands coups de propositions salariales mirifiques. On ne connait pas les émoluments de J Allard, mais il ne fait guère de doutes qu’Amazon n’a pas dû regarder à la dépense. Allard est en effet le cofondateur de Xbox chez Microsoft, et son nom est aussi lié au lancement du Xbox Live et à la supervision de la Xbox 360 et du Zune.

« C’est trop tôt pour avoir quoi que ce soit à dire » sur le sujet, déclare Allard dans un email envoyé au site The Verge. L’ancien cadre dirigeant de Microsoft avoue tout de même qu’il se concentrera « sur de nouvelles idées », le tout sous la responsabilité de Panos Panay… qui n’est autre que l’ancien chef de Windows et de Surface, passé chez Amazon après 20 ans de bons et loyaux services. Décidément, Amazon aime faire son marché chez la firme de Redmond… Pour rappel, J Allard ne travaillait plus chez Microsoft depuis 2020 et l’échec du projet Courier (une tablette très avancée en terme d’UI).