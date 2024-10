La firme finlandaise Ōura s’apprête à lancer sa bague connectée de 4ème génération

La firme finlandaise Ōura, à qui l’on doit les premières bagues connectées de « suivi de forme », se prépare à lancer sur le marché sa bague de 4ème génération. Cette annonce attendue sera en quelque sorte la réponse d’Ōura au lancement en juillet de l’anneau connectée de Samsung, lui aussi axé sur la santé. Avec cette nouvelle gamme d’appareils pour relancer les ventes, Ōura prévoit de générer 500 millions de dollars de chiffres d’affaires cette année, ce qui correspondrait à 2,5 millions de bagues distribuées. A noter que 80 % des revenus d’Ōura proviennent actuellement du matériel, mais l’entreprise s’attend à ce que les abonnements logiciels jouent un rôle plus important à l’avenir.

Le prochain anneau connecté d’Oura devrait être encore plus fin que l’Oura Ring ci-dessus

La prochaine bague de quatrième génération d’Ōura, dont la sortie est prévue durant ce mois d’octobre, promet évidemment des améliorations significatives, notamment un design plus fin, une meilleure autonomie de batterie et un suivi d’activité plus précis. Il s’agit de la mise à jour la plus importante pour un appareil Oura depuis au moins 3 ans. A noter qu’en plus de suivre la condition physique, les bagues Ōura évaluent la qualité du sommeil et fournissent un « score de préparation ».