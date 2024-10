Record : un spectacle lumineux en Chine a réuni en essaim de plus de 10 000 drones

C’est peu dire que la Chine aime les drones, et plus principalement les spectacles de drones. Pas une commémoration, pas une inauguration de grande envergure sans son essaim de drones robotisés et parfaitement synchronisés. Le dernier spectacle du genre remonte à trois jours : la ville de Shenzhen a décidé de fêter la fête nationale du 1er octobre avec un essaim de drones aux dimensions homériques : pas moins de 10 197 drones ont volé en même temps, tout pilotés par une même unité centrale, formant dans le ciel des structures lumineuses géantes représentant tantôt des bâtiments, des véhicules, des villes ou bien encore des sportifs. Vraiment sublime.

10 197 drones, c’est un record, et pas d’une petite coudée puisque la précédente marque était de 7 598 drones. Le spectacle se déroulait alors à Yanbian en Chine, et le fabriquant et superviseur des drones était l’entreprise Damoda située à Shenzen. En fait, l’essaim de 10 197 drones lors du spectacle de Shenzhen bat aussi un second record, celui du plus grand nombre de drones pour un spectacle lumineux (car il est possible de synchroniser des drones pour autre chose qu’un spectacle nocturne bien évidemment).