Baldur’s Gate 3 : les personnages du jeu deviennent des figurines pour le jeu de rôle Donjons & Dragons

Larian Studios a récemment indiqué qu’il ne poursuivrait pas l’aventure Baldur’s Gate 3, mais du côté de Wizards of the Coast, on est bien décidé à tirer tout le suc de la franchise. L’éditeur s’est empressé de rappeler aux fans que les personnages les plus populaires du jeu sont toujours accessibles pour le jeu de rôle Donjons & Dragons. Wizards a en effet déjà intégré les personnages de Baldur’s Gate 3 dans son prochain projet de Table Virtuelle et a rendu disponibles des fiches de personnages officielles. Désormais, Wizards of the Coast lance une ligne de figurines directement inspirées de Baldur’s Gate 3 !

La collection de figurines pré-peintes Icons of the Realm de Wizards et Wizkids propose un pack entièrement dédié à Baldur’s Gate 3. Cette série de 40 figurines inclut des personnages du jeu tels que Minthara la Paladin Drow, des archétypes comme les loyalistes Sharrans et les guerriers Githyanki, ainsi que diverses créatures dont des gobelins et des bugbears. Ces figurines sont vendues dans des boîtes surprises contenant quatre figurines aléatoires – une grande et trois moyennes ou petites. Pour ceux qui recherchent des figurines plus spécifiques, Wizkids sort également un coffret de sept figurines représentant le groupe principal du jeu : Karlach, Astarion, Wyll, Lae’zel, Shadowheart, Gale et Withers. Une remarque en passant : les figurines Baldur’s Gate 3 pré-peintes sont absolument superbes, ce qui est extrêmement rare pour ce type de figurines.