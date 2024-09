Donald Trump menace de poursuivre Google, accusé d’impartialité

Donald Trump a menacé de poursuivre Google en cas d’élection à la présidence des États-Unis, accusant le groupe technologique de mettre en avant des articles lui étant défavorables au bénéfice de son adversaire Kamala Harris.

Donald Trump a régulièrement reproché aux géants technologiques de pencher à gauche et de chercher à lui mettre des bâtons dans les roues. Il s’en était notamment pris à Facebook et X (ex-Twitter) après que les plateformes ont suspendu ses comptes suite à l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Tous deux ont depuis levé cette suspension.

« Il a été établi que Google a utilisé illégalement un système pour ne proposer que des publications négatives pour Donald J. Trump, certaines inventées pour l’occasion », a écrit le candidat républicain sur son réseau Truth Social. Dans le même temps, Google « ne présente que des choses positives sur la camarade Kamala Harris », a poursuivi Donald Trump, reprenant le surnom qu’il utilise pour qualifier la vice-présidente de communiste. Il faisait référence à une étude publiée par l’observatoire Media Research Center (MRC).

Selon l’étude, la requête « Donald Trump course à la présidentielle 2024 » ne fait ressortir le site officiel du candidat républicain qu’en sixième position, derrière des liens vers des sites d’information que MRC classe à gauche. Parmi eux figurent le New York Times et le Washington Post.

Donald Trump a enjoint le ministère de la Justice de se saisir de cette question, faute de quoi il a promis de le faire lui-même en cas de victoire au scrutin présidentiel du 5 novembre.