De nouvelles découvertes sur l’origine du champ magnétique terrestre

Dans la ceinture supracrustale d’Isua, au Groenland, des roches anciennes datant de 3,7 milliards d’années révèlent des preuves d’un champ magnétique terrestre précoce. Cette découverte est particulièrement significative car un champ magnétique agit comme un bouclier, protégeant la Terre des particules solaires nocives et favorisent ainsi un environnement propice à la vie. Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que le champ magnétique terrestre était apparu avec la solidification du noyau interne, générant un effet dynamo. Cette nouvelle donnée remet en question cette théorie en révélant que le champ magnétique existait déjà bien avant, peu après la formation de la Terre.

L’examen des roches d’Isua montre que ces dernières contiennent des particules de fer alignées sur le champ magnétique primitif, prouvant l’existence de ce dernier il y a 3,7 milliards d’années. Cependant, l’origine exacte de ce champ magnétique reste un mystère, l’effet dynamo étant peu probable à cette époque lointaine. Ce champ primitif, essentiel à la protection de la Terre et au développement de la vie, soulève encore de nombreuses questions. Cette découverte ouvre en tout cas de nouvelles perspectives pour comprendre comment la Terre a pu développer cette structure protectrice et essentielle, remettant en cause certaines hypothèses établies et incitant donc à de futures recherches.