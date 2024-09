Marvel et DC perdent la marque déposée « Super Hero »

Marvel et DC détiennent depuis bien longtemps la copropriété des marques déposées pour le terme « Super Hero », mais l’impensable est en train de se produire. L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a en effet récemment annulé plusieurs marques de ces sociétés liées aux super-héros après une contestation de Superbabies Limited, une petite entreprise qui produit des bandes dessinées sur les bébés super-héros. Le créateur de Superbabies, S.J. Richold a lancé une procédure après que DC ait tenté de bloquer la promotion de « The Super Babies ». Marvel et DC n’ayant pas répondu à la contestation dans les délais requis, cela a conduit l’USPTO à annuler quatre de leurs marques, dont « SUPER HERO » qui était pourtant enregistrée depuis 1967 !

Malgré ce lourd revers, Marvel et DC conservent toujours la propriété commune d’autres marques, telles que « SUPER HEROES », enregistrée en 2018, et « SUPER-VILLAIN », obtenue en 1985. C’est peu dire que cette affaire met en lumière la complexités des droits de propriété intellectuelle dans l’industrie de la bande dessinée. Pour ceux qui souhaitent obtenir une contextualisation plus détaillée de cet embrouillamini, l’un des avocats impliqués, Adam Adler, a écrit plusieurs articles expliquant comment Marvel et DC ont initialement obtenu ces marques et leurs efforts conjoints pour protéger ces marques au fil des ans.