YouTube : de nombreuses musiques ne sont plus disponibles aux USA à cause d’un conflit

Les musiques d’Adele, Kendrick Lamar, Bob Dylan, Nirvana et d’autres ne sont plus disponibles à l’écoute sur YouTube aux États-Unis. Cela fait suite à un conflit entre la plateforme appartenant à Google et SESAC, qui gère les droits de diffusion.

Un conflit entre YouTube et SESAC pour la musique

Lorsqu’un internaute aux États-Unis essaie d’écouter une musique sur YouTube Music ou de regarder un clip sur YouTube, il a le droit au message : « Vidéo indisponible. Cette vidéo contient du contenu de SESAC. Ce n’est pas disponible dans votre pays ». Le blocage ne concerne pas la France et les autres pays.

Un porte-parole de YouTube a réagi au blocage :

Nous avons négocié de bonne foi avec SESAC pour renouveler notre accord existant. Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas pu parvenir à un accord équitable avant son expiration. Nous prenons les droits d’auteur très au sérieux et, par conséquent, le contenu représenté par SESAC n’est plus disponible sur YouTube aux États-Unis. Nous sommes en pourparlers avec SESAC et espérons parvenir à un nouvel accord dès que possible.

De son côté, Variety affirme que l’accord entre YouTube et SESAC ne sera en réalité expiré qu’à partir de la semaine prochaine. Mais la plateforme de vidéos utiliserait un blocage dès maintenant pour faire pression et ainsi essayer d’obtenir un meilleur accord.

SESAC est l’acronyme de Society of European Stage Authors and Composers, fondée en 1930 et rachetée par Blackstone en 2017. Selon son site officiel, « SESAC est une organisation de droits d’exécution reconnue par le Bureau des droits d’auteur des États-Unis, et si vos clients peuvent entendre de la musique dans votre entreprise, alors vous devez probablement obtenir une licence d’exécution musicale ».

Le site mentionne également que plus de 1,5 million de chansons d’artistes de premier plan sont sous licence SESAC. Bien qu’elle soit plus petite que des organisations comme BMI et ASCAP, SESAC compte de nombreux artistes populaires dans son portefeuille.