La NASA et l’agence spatiale sud-coréenne renforcent leur coopération

Le 19 septembre dernier, la NASA et la Korea Aerospace Administration (KASA) ont renforcé leur coopération en signant une déclaration conjointe pour intensifier leurs efforts dans l’exploration spatiale, la science et l’aéronautique. Ce partenariat marque une étape importante dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Sud, et aboutit déjà à des projets spatiaux très ambitieux. Parmi ceux-là, la participation de la Corée du Sud à l’architecture Lune-Mars de la NASA, visant à envoyer des astronautes sur la Lune afin de préparer aux futures missions vers Mars. La collaboration entre les deux pays s’étendra également aux sciences de la vie spatiale et aux opérations médicales liées aux missions de longue durée.

Youngbin Yoon, administrateur de la Korea AeroSpace Administration (KASA), à gauche, et Bill Nelson, administrateur de la NASA, à droite, signent une déclaration commune à la suite d’une réunion bilatérale le jeudi 19 septembre 2024, au siège de la NASA Mary W. Jackson à Washington.

Crédit : NASA/Keegan Barber

Un projet clé de cette coopération concerne l’installation d’une station d’observation au point de Lagrange 4 (L4), un emplacement gravitationnellement stable et encore largement inexploré situé entre la Terre et le Soleil. Cette station pourrait améliorer la compréhension des vents solaires et de leur impact sur la Terre, ce qui à terme devrait permettre de développer des technologies pour protéger les satellites et les futures missions habitées. Le partenariat prévoit également des collaborations futures dans le cadre du programme Artemis.