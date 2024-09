Starlink propose une carte interactive de l’ensemble de sa flotte de satellites

Starlink, une division de SpaceX, dispose déjà de plusieurs milliers de satellites en orbite terrestre. Le numéro un mondial de l’internet satellitaire haut débit a eu la riche idée de réaliser une carte interactive franchement spectaculaire, qui permet de suivre en temps réel la constellation de tous les satellites Starlink. Pour rappel, ce réseau de satellites a pour objectif secondaire (le premier étant de faire des bénéfices) de réduire la fracture numérique en fournissant une couverture Internet rapide et fiable, notamment dans les zones rurales et éloignées où les infrastructures traditionnelles ne permettant pas d’accéder au haut débit. Grâce à cette carte, les utilisateurs peuvent désormais observer la position des satellites, consulter des informations détaillées sur leur trajectoire orbitale ou leur statut opérationnel, et même anticiper leurs mouvements futurs !

Cette carte interactive permet aussi de se rendre compte d’une chose qui n’est pas forcément évidente de prime abord : les satellites Starlink recouvrent en effet l’intégralité du globe (moins aux pôles), et l’on comprend mieux pourquoi le déploiement de futurs constellations pourrait vite générer à terme un effet d’encombrement, avec le risque de collisions en chaine. Une telle armada est aussi le symbole de l’extrême ingéniosité des ingénieurs et scientifiques qui ont mis en œuvre ce projet et parviennent à maintenir un tel ensemble complexe avec un minimum d’erreurs.